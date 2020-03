Coburger Mohr feiert den Vizemeistertitel

Mit einem fehlerfreien Auftritt und einer guten Bühnenpräsenz konnte die Jugendgarde des Coburger Mohr beim Turnier in Veitshöchheim punkten und wurde fränkischer Vizemeister. Ihre exzellente Form konnte einmal mehr Jugend-Tanzmariechen Nia Linn Birk beweisen. Nach dem oberfränkischen Meistertitel sicherte sie sich in Veitshöchheim mit tollen 446 Punkten Platz eins und strahlte als fränkische Meisterin mit Trainerin Wibke Wolf um die Wette, so die Mitteilung.

Aber auch die anderen Jugend-Tanzmariechen des Coburger Mohrs behaupteten sich im großen Starterfeld von 42 Tänzerinnen hervorragend: Melissa Wacker steigerte sich weiter und verpasste mit Platz vier das Treppchen nur knapp. Luisa Schreiner sicherte sich mit 408 Punkten den 12. Platz und Celine Zaugg mit 393 Punkten Platz 21. Großen Jubel über den zweiten fränkischen Vizemeistertitel gab es auch bei den mitgereisten Eltern nach dem Auftritt des Jugend-Schautanzes "Teilen macht glücklich": Sehr synchron präsentierten die Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren die Geschichte des kleinen, aber einsamen Regenbogenfisches und errangen noch einmal 423 Punkte und Platz 2 mit nur vier Punkten Unterschied auf den Erstplatzierten. "Den Kindern war die Freude am Tanzen anzusehen", feierten die Trainerinnen Nina und Helen Thumerer, Lea Dauber und Kristin Kirchgessner das gute Abschneiden ihres Teams.

Während die Jugend bei der fränkischen Meisterschaft in Veitshöchheim an den Start ging, startete das Tanzpaar Aenne Rebhan und Torben Häfner nach einer längeren Verletzungspause beim letzten Qualifikationsturnier in Saarlouis. Obwohl die Zwangspause durchaus noch ihre Spuren hinterlassen hat und eine verpatzte Hebung sicherlich die Wertung der Jury beeinflusst hat, sicherten sich Aenne und Torben mit 422 Platz 2 hinter dem amtierenden deutschen Meisterpaar. red