Coburger Mohr bleibt die Top-Garde

Bereits seit 1995 verteidigt die Tanzsportgarde Coburger Mohr alljährlich den Titel als oberfränkischer Meister in der Disziplin Marschtanz in allen drei Altersklassen. Auch in diesem Jahr bleiben die Mohr-Garden einer Pressemitteilung zufolge die Nummer eins in Oberfranken.

Spritzig und mit viel Power konnte die Jugendgarde ihre Leistung weiter steigern und verteidigte mit 14 Punkten Vorsprung den Titel als oberfränkischer Meister am vergangenen Samstag bereits zum 30. Mal.

Bei den Jugend-Tanzmariechen konnte Nia Linn Birk ihre Erfolgsserie in dieser Session mit 442 Punkten fortsetzen und krönte mit dem ersten oberfränkischen Meistertitel ihre Mariechenlaufbahn. Ebenfalls unter den Top 10 landeten die Jugendmariechen Melissa Wacker und Luisa Schreiner. Celine Zaugg tanzte sich in ihrer ersten Session auf Platz 13.

Im Jugendschautanz "Teilen macht glücklich" konnten die sechs- bis zehnjährigen Tänzerinnen viele Änderungen in der Choreographie gut umsetzen, so dass sie mit 414 Punkten und der höheren Streichwertung über Platz 3 jubeln konnten.

Obwohl die Juniorengarde die gute Trainingsleistung beim Auftritt in Bayreuth nicht vollständig abrufen konnte, punkteten die Coburger mit einer starken Ausstrahlung und gewannen die Disziplin Marschtanz klar mit 430 Punkten und 18 Punkten Vorsprung auf die Zweitplatzierten aus Helmbrechts.

Der Junioren-Schautanz "Auf den Spuren Kleopatras" verpasste das Treppchen mit 417 Punkten und Platz vier.

Da Aenne Rebhan, die amtierende deutsche Meisterin, immer noch verletzt ist, konnte sie weder mit ihrem Partner Torben Häfner in der Disziplin Tanzpaar antreten noch ihren Titel als oberfränkische Meisterin verteidigen. Die Königsgarde hatte intensiv trainiert und verteidigte den Titel als oberfränkischer Meister. Bei der Fränkischen Meisterschaft der Altersklasse Ü15, die am Sonntag gleichzeitig mit ausgetragen wurde, belegten die jungen Damen Platz drei hinter den Top-Garden aus Röttenbach und Nürnberg.

Ü15-Tanzmariechen Angelina Tschetwiorkin präsentierte ihren Tanz mit viel Ausstrahlung und konnte in einem starken Teilnehmerfeld mit 424 Punkten Platz 7 bei der oberfränkischen und Platz 18 bei der fränkischen Meisterschaft belegen.

Im Bereich Ü15-Schautanz ist die Leistungsdichte in Franken besonders hoch - aber auch hier konnten sich die Aktiven des Coburger Mohrs weiter steigern: mit 436 Punkten ertanzte sich der Schautanz "Sind wir alle gleich?" Platz 3 in Oberfranken und Platz 6 auf fränkischer Ebene. red