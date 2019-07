Coburger Lions unterstützen Projekte in Benin

Eine kleine Gruppe der Lionsclubs Coburg und Coburg Veste reiste auch in diesem Jahr nach Westafrika, um die Verwendung von Spendengeldern zu verfolgen und neue Projekte zu beginnen. Hauptempfänger waren und sind ein Waisenhaus und zwei Schulen, gelegen in den Vororten der Millionenstadt Cotonou, also abseits und etwas vergessen, berichtete Jürgen M. Werobèl-La Rochelle. So bekam die Schule Pergame viele Kartons mit Schulmaterial und Büchern. Diese Form der Unterstützung läuft schon seit einigen Jahren, für die Grundschule mit Heften, Schreibzeug und Büchern, für die Oberstufe mit den notwendigen Lehrbüchern, sogar für den Deutschunterricht. Der Erfolg dieser Lions-Aktion sei auch daran messbar, dass 2019 die ersten Eleven das Abitur ablegten, machte Jürgen M. Werobèl-La Rochelle deutlich.

Erfolge brachte auch die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Frauenclub, einer wie Lions international agierenden Organisation. Diese organisierte und überwachte die Verwendung der Coburger Spenden im Waisenhaus "Cité des Anges", um die sanitären Verhältnisse in den Toiletten und der Küche zu verbessern. Diese Arbeiten sind abgeschlossen, zur Freude der 30 Kinder. "Diese erhielten zudem einige Sätze Bücher, aus denen die größeren Kinder den kleineren vorlesen, ein System, das dem erfolgreichen Coburger Lesipold-Projekt entspricht, also ein Coburger Export ist", sagte Werobèl-La Rochelle. Begonnen hat Lions 2019, auch mit dem Internationalen Frauenclub Cotonou, die Unterstützung eines Ausbildungsprojektes. Dabei bekommen junge Frauen von einer Nichtregierungsorganisation eine solide Ausbildung. des