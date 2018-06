Coburger Förderkader extrem stark

Drei Stunden Anfahrt





Am 14. Juni gegen die Bayern



hg



"Da wächst schon ein außergewöhnlicher FCC-Jahrgang zusammen, der uns sicher auch in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird." Alexander Pietsch, Leiter des Nachwuchsleistungszentrum, stellvertretender Vorsitzender des FC Coburg , Trainer und stolzer Vater, ist begeistert von den Leistungen seiner jungen Spieler.Nachdem die letzten Leistungsvergleiche des U8-Förderkaders (JG 2010) des FC Coburg gegen die SG Quelle Fürth (24:2) und den FC Schweinfurt 05 (20:1) mehr als deutlich gewonnen werden konnten, waren die "Vestekicker" am Dienstagabend gegen die U8/I des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig gefordert.Trotz dreistündiger Anreise in die Egidius-Braun-Sportschule Leipzig zeigten die Youngster auch dort zum Erstaunen der Leipziger Verantwortlichen eine herausragende Mannschaftsleistung und siegten nach 60 Minuten Spielzeit (viermal 15 Minuten) deutlich mit 14:8 Toren.Zum Saisonabschluss steht nun am Samstag, 14. Juni, erstmals ein Vergleich eines FCC-Teams beim FC Bayern München an, die den FCC-Förderkader aufgrund der sportlichen Leistungen an den Bayern Campus eingeladen haben.Die in Leipzig eingesetzten Spieler (in Klammern die Tore): Arjen Mönch, Jannik Stengel, Ben Greiner-Lar, Daniel Meisel (1), Ben Sesselmann (4), Felix Eckstein, Liam Pietsch und Vincent Clair (9).