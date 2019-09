Coburger Dirndl siegt in München

Mit einer ungewöhnlichen und preisgekrönten Aktion hat die Leiterin der Designwerkstatt, Karin Ellmer, in München die Coburger Kreativwirtschaft unterstützt: Im Rahmen der Jahrestagung des Bundesverbandes der Innovationszentren trug sie beim bayerischen Abend ein einzigartiges Dirndl des Coburger Mode-Start-ups "Designerpunks" von Adelka Niels - und gewann den Preis für das schönste Dirndl.

"Das ist eine schöne Anerkennung für die Arbeit der Coburger Modedesignerin Adelka Niels", sagte Karin Ellmer bei der Preisverleihung. Das extravagante Kleidungsstück ist aus Polsterstoffen gefertigt und besticht durch das Detail der Federn am Armausschnitt. Materialien, Farben, Applikationen: die Designerin kombiniert ihre ungewöhnlichen Kreationen sehr gekonnt und lässt sich immer wieder von unterschiedlichen Materialien inspirieren.

"Es war sehr angenehm zu tragen und hat spürbar Aufmerksamkeit während des Abends erregt", erzählt Karin Ellmer.

Die Coburger Kreativwirtschaft auch mal mit ungewöhnlichen Aktionen zu unterstützen und positiv ins Gespräch zu bringen, sei ihr eine Freude und ein Herzensanliegen. "Wir haben eine großartige Kreativwirtschaft vor Ort, die sich auch in München sehen lassen kann", so Ellmer. Mit der Prämierung eines Coburger Designerdirndls in der bayerischen Landeshauptstadt sei dies einmal mehr bewiesen worden.

"Als ich erfahren habe, dass wir zusammen mit Karin Ellmer tatsächlich den Preis gewonnen haben, konnte ich es zunächst gar nicht glauben", zeigte sich Niels begeistert. Die Designerin gründete ihr Unternehmen 2018. Während der Designtage stellte sie Dirndl aus eigener Produktion vor und begeisterte mit ihren frischen Ideen. "Ich möchte Tradition und Moderne verbinden", erklärt sie das Konzept des Labels "Designerpunks".

Eine weitere Erfolgsidee aus Coburg, die durch den preisgekrönten Auftritt in München jetzt Fans in ganz Deutschland gefunden hat, heißt es in einer Pressemitteilung. Weitere Informationen zur Kultur- und Kreativwirtschaft in Coburg gibt es auf www.designwerkstatt-coburg.de. red