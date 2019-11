Coburger C-Jugend nach Derbysieg im Freudentaumel

Nach der Niederlage gegen Nürnberg zeigten die A-Jugendlichen des HSC 2000 Coburg im Bayernligaspiel gegen den TSV Herrsching eine sehr engagierte Leistung und kehrten mit einem 37:22-Kantersieg wieder in die Erfolgsspur zurück. Sieger im oberfränkischen Bayernliga-Derby wurde die C-Jugend des HSC. Es war zu Hause gegen HaSpo Bayreuth ein Derby mit allem, was dazugehört: Spannung, Kampf und Emotionen.

A-Jugend Bayernliga

HSC Coburg - TSV Herrsching 37:22 (16:12)

Nur zu Beginn der Partie war die Verunsicherung aus der letzten Partie noch zu spüren. Die Gäste vom Ammersee lagen nach knapp 20 Spielminuten noch mit zwei Toren in Front. Doch nun besannen sich die Coburger auf ihr Leistungsvermögen, mit jedem weiteren Treffer wuchs das Selbstvertrauen und die Vestestädter gingen mit vier Toren Vorsprung in die Pause.

In der zweiten Hälfte spielten sich die Coburger regelrecht in einen Rausch, in der Abwehr stand man sicher und nach vorne gelang dem Team beinahe alles. Die Herrschinger hatten den schnell vorgetragenen Spielzügen der Coburger kaum noch etwas entgegenzusetzen und kamen bis zum 37:22-Endstand gewaltig unter die Räder.

Alle Coburger Feldspieler trugen sich in die Torschützenliste ein, und auch die beiden Torhüter zeigten wieder ihre Klasse. Diese Teamleistung gilt es nun in den nächsten Begegnungen zu wiederholen, dann kann der HSC auch den Anschluss an die Tabellenspitze waren.

HSC 2000 Coburg: Roschlau, Knauer - Brüning-Wolter (2), Schartl (6), Bauer (5), Usbeck (1), Kessel (3), Mielenhausen (1), Neumann (11/2), Meixner (1), Berghold (3), Ganz (4). -

Trainer: Margots Valkovskis. sk

C-Jugend Bayernliga

HSC 2000 Coburg - HaSpo Bayreuth 26:25 (11:9)

Keine Mannschaft konnte sich bis zur 20. Minute entscheidend absetzen (1:0, 4:4, 6:6, 7:7). Als sich die Coburger Abwehr besser auf die Angriffe der Wagnerstädter eingestellt hatte, gelangen mehrere Ballgewinne. Innerhalb von dreieinhalb Minuten zogen die Hausherren mit einem 4:1-Lauf auf 11:8 davon.

Die zweite Hälfte war extrem spannend. Bis zur letzten Spielminute wechselte die Führung mehrmals, bis Bayreuth durch einen erfolgreichen Strafwurf 48 Sekunden vor Ende auf 25:25 stellte.

Zehn Sekunden vor dem Abpfiff gab es noch einen Freiwurf gegen das durch zwei umstrittene Zeitstrafen mittlerweile dezimierte HaSpo-Team. Mit einem langen Pass von Halbrechts über die Abwehr wurde der bereits gestartete Linksaußen perfekt bedient, der sich mit dem sicheren Siegestreffer zum 26:25 bedankte. Danach feierten die Hausherren ihren ersten doppelten Punktgewinn der Saison als verdienter Derbysieger.

HSC 2000 Coburg: Marco Huber - Loris Hartung (5), Lennart Kücker (8), Moritz Knauer, Til Schreiber (2), Jonathan Thaler (3), Marks Lilienfelds, Leonard Stern, Leonards Valkovskis (6/1), Jesper Schartl (2). ak