Coburger Ärzte auf der Focus-Liste

Mehrere Ärzte der Regiomed-Kliniken sind in Würdigung ihres Könnens vom Magazin Focus-Gesundheit in die sogenannte "Focus-Liste 2019" aufgenommen worden: Mit Prof. Dr. Johannes Brachmann (Kardiologie), Prof. Dr. Gerhard Grabenbauer (Strahlentherapie), Prof. Dr. Johannes Kraft (Geriatrie) und Prof. Dr. Dr. Walter Ludwig Strohmaier (Urologie) handelt es sich dabei laut Regiomed-Pressemitteilung gleich um vier Coburger Chefärzte; hinzu kommt mit Dr. Patrick Biggar der Leitende Oberarzt der Nephrologie am Regiomed-Standort Coburg. Um Deutschlands "Top-Ärzte" zu ermitteln, arbeitet Focus-Gesundheit mit dem unabhängigen Rechercheinstitut MINQ zusammen. ct