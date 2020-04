"Coburg zu Hause": Überblick über Angebote

Einfach jemanden persönlich anzusprechen, fühlt sich gerade falsch an, denn Abstandhalten ist angesagt. Dabei ist das Bedürfnis, sich mitzuteilen, Rücksprache zu halten oder ein offenes Ohr zu finden, zurzeit besonders hoch. Das weiß man auch in der Stadt Coburg. Ab sofort bietet die Stadt ein erweitertes virtuelles Angebot für alle Generationen. Auf dem Blog des Dritten Bürgermeisters Thomas Nowak, "Blog der Begegnungen", hat das Sozialreferat alle in der aktuellen Situation wichtigen Informationen durch die Corona-Pandemie für Coburger zusammengestellt, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Die Stadt Coburg bietet während dieser Zeit Unterstützung, die bei den Menschen ankommen soll", erläutert Thomas Nowak und ergänzt: "Neben hilfreichen Informationen und Mitteilungen gibt es auch Anregungen für den Alltag zu Hause, wie zum Beispiel eine virtuelle Sportstunde, digitale Spiel- und Beschäftigungsideen oder Hinweise zu Online-Seminaren." Die Informationsseite ist für alle Generationen unter dem Motto "Stadt Coburg - wir bleiben ansprechbar" angelegt: Familien, Eltern, Senioren, Kinder, Gesunde und Kranke sowie Hilfesuchende - alle Nationalitäten und Glaubensgemeinschaften sind willkommen.

Die Seite kann über https://www.coburg.de/begegnungen aufgerufen werden. red