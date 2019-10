Coburg Wolves nehmen hohe Hürde bei Eintracht Bamberg

Nach dem knappen 10:8-Auftaktsieg besiegte das Rugby-Team des TV 48 Coburg auch den FC Eintracht Bamberg. Die Mannschaft um Kapitän Eric Rösner wurde in der Domstadt durch die malaysischen Spieler Latiff Bin Said und Kimi Azmann sowie erstmals seit sechs Monaten wieder vom sehr starken französischen Stürmer Arnaud Koch verstärkt.

In der Tabelle der Verbandsliga Bayern Nord steht das 48er-Rugby-Team nach dem 31:10-Sieg jetzt mit neun Punkten hinter dem TSV 1846 Nürnberg II.

Verbandsliga Bayern Nord

Eintracht Bamberg - TV 48 Coburg 10:31

Gleich nach dem Ankick machte die Coburger Mannschaft Druck. Angriff auf Angriff rollte auf das überraschte Rugby-Team des FC Eintracht Bamberg zu. Christoph Zimmermann sorgte mit einem Strafkick für die 3:0-Führung. Der fleißige Hakler Tim Culmbacher, der 3. Reihe-Mitte-Stürmer Arnaud Koch und "Gedränge-Halb" Steven Bauer waren neben Verbinder Bin Said Latiff und Chris Zimmermann sowie Stürmer Kimi Azmann die auffälligsten Spieler auf dem Platz.

Nach der zwischenzeitlichen 10:0-Führung waren die Coburger Rugby-Cracks richtig warm. Der technisch versierte und robuste französische 2. Reihe-Stürmer, Maxime Pommepuy, konnte von den Bambergern nicht mehr gestoppt werden und legte das Ei kurz vor der Halbzeit zum Spielstand von 15:0 für die Vestestädter ab. Zimmermann verwandelte den Erhöhungskick zum 17:0-Halbzeitstand für den TV 48.

In Unterzahl mit nur 14 Spielern (Gelbe Karte für Mannschaftskapitän Eric Rösner wegen Abseitsstellung) ging es in die zweite Hälfte. Die mitgereisten Coburger Fans waren begeistert, als ihr Team trotz Unterzahl auf 24:0 erhöhte. Danach mussten die 48er dem hohen Spieltempo der ersten Hälfte Tribut zollen.

Die Rugby-Spieler des TV 48 ließen sich aber auch durch den späten Anschluss-Versuch (10:24) nicht nervös machen.

Deniz Erkoc wie ein "Wirbelwind"

Vier Minuten vor Spielende griffen die Coburger über den eingewechselten Parsa Famili über die rechte Seite an. Parsa tankte sich an einem Bamberger Verteidiger vorbei und passte den Ball zum pfeilschnellen Neustadter "Außendreiviertel" Deniz Erkoc, der keinen Gegner mehr vor sich hatte und wie ein "Wirbelwind" Richtung Bamberger Malfeld sprintete. Doch die Schiedsrichter unterbrachen den Versuch.

In der letzten Spielminute erhöhten die Coburger das Ergebnis: Der Ball kam zum schnellen "Außendreiviertel" Max Mastel, der in der Manier von Usain Bolt an den Verteidigern der Bamberger vorbeisprintete und den fünften Versuch des Coburger Teams direkt unter den Malstangen der Gastgeber legte. Nach dem Erhöhungskick von Chris Zimmermann stand es 31:10. Der Schiedsrichter pfiff die Partie ab, der Überraschungssieg in Bamberg war perfekt.

Einsatz, Wille und Kampfgeist sowie technisch sauberes Passspiel und die Umsetzung der Anweisungen von Trainer Franz Josef Roth, das Angriffsspiel konzeptionell und dynamisch zu gestalten, waren die Basis für die Leistungssteigerung und für den Auswärtssieg.

Erst Nördlingen, dann Nürnberg

Am nächsten Samstag geht es zum Auswärtsspiel zum TSV Nördlingen, am Samstag, 2. November, wird ab 14.30 Uhr der TSV 1846 Nürnberg II in Coburg erwartet. fjr