Coburg, wie es im Buche steht

"Verdrängt die Digitalisierung das Buch?" Dies wird zumindest oft behauptet. Man sagt, dass Möglichkeiten wie E-Books, Online-Büchereien, Online-Archive und dergleichen das angeblich "verstaubte" Medium Buch ablösen und die Existenz der Institution Bücherei bedrohen. Aber tatsächlich beweisen die Statistiken das Gegenteil: In Coburg sind rund 40 Prozent der in der Stadtbücherei registrierten Leser, Kinder und Jugendliche.

Bunte Vielfalt

Um mehr über das Leseverhalten der Jugendlichen in Coburg zu erfahren, gehen wir in die Herrengasse 17 zur Stadtbücherei. Im Untergeschoss, dem Bereich für Kinder und Jugendliche, liegt der Geruch von Büchern und eine freundliche Atmosphäre in der Luft. Die Holzregale bergen eine bunte Vielfalt von Büchern. Wir sehen in der Ecke einige Jugendliche, die sich flüsternd unterhalten. Ein kleines, blondes Mädchen blickt uns interessiert durch das Bücherregal an und lächelt, bevor sie weitergeht, um ihre Bücher zu entleihen. Eine Plüscheule wacht vom Rezeptionstisch über die Besucher.

Wir wurden eingeladen zu einem Gespräch mit Bücherei-Leiterin Brigitte Maisch. Sie erzählt uns: "Die Jugendlichen haben im Jahr 2018 11 800 Medien entliehen". In der Stadtbücherei kann man nämlich nicht nur Bücher, sondern auch Brettspiele für Kinder und Erwachsene, Musiknoten, Zeitschriften und Magazine, Hörbücher, CDs, Comics, Manga und mehr entleihen. Über die "Onleihe" kann man auch E-Books und E-Hörbucher ausleihen.

Es gibt auch Angebote speziell für Jugendliche. Zum Beispiel den jährlichen Wettbewerb "Jugend schreibt". Hier können Jugendliche frei und "einfach mal kreativ schreiben", weil man dazu in der Schule oft keine Möglichkeit bekommt.

Leseverhalten von Jugendlichen

Zum Verfahren erklärt Brigitte Maisch uns: "Die Schulen entscheiden ihre Gewinner, und dann überreichen wir eine städtische Urkunde vom Oberbürgermeister und eine Kulturfahrt, wo wir uns etwas anschauen, was mit Schreiben oder mit Buch-Veröffentlichung zu tun hat, und treffen einen Autor." Sie berichtet auch: "Letztes Jahr waren wir in Würzburg, da waren wir beim Arena-Verlag. Da haben wir uns das Verlags-Programm erklären lassen: Wie ist der Weg vom Autor zum Buch? Und haben vom Verlag einen Illustrator getroffen. Der hat uns dann von seiner Arbeit erzählt."

Zudem werden die Werke der Gewinner jedes Jahr in einem kleinem Buch zusammengefasst, das entweder in der Stadtbücherei oder online, auf der Webseite, als PDF erhältlich ist. Im Gespräch mit den Jugendlichen finden wir mehr zu ihrem Leseverhalten, auch im Web, heraus. Wir haben sie dazu befragt, inwiefern sie sich im Internet mit Büchern und Literatur beschäftigen.

Bücher bewerten

Beispiel: der 13-jährige Elias. Er besucht regelmäßig die Stadtbücherei, und er veröffentlicht in seiner Freizeit gern eigene Geschichten im Internet. Wir reden mit der 16-jährigen Annika. Wenn sie mal wieder ein Buch gelesen hat, geht sie direkt auf die Internetseite "lovelybooks". Sie erklärt uns: "Dort kann man Bücher bewerten und sich darüber mit anderen austauschen; Mir gefällt diese Seite sehr gut, weil ich dort für jedes mögliche Buch gleichgesinnte Fans finden kann und weil ich dort meiner Kreativität freien Lauf lassen kann."

So haben wir herausgefunden, dass die Stadtbücherei Coburg den Jugendlichen vielfältige Angebote bietet, die auch gut angenommen werden. Tatsächlich ist die Digitalisierung bei der Bildung der Jugendlichen hilfreich statt hinderlich. Sie führt nicht, wie oft von Pessimisten angenommen, dazu, dass Bücher aussterben. Wir sehen also, in der Tat können wir von einer "guten Nachricht" sprechen. Coburg kann sich glücklich schätzen, eine so schöne Stadtbücherei zu haben.

* Der Artikel entstand im Rahmen des P-Seminars "Coburg konkret". Die Schüler haben sich Themen gesucht, um mehr "gute Nachrichten" in Coburg zu veröffentlichen.