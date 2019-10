Coburg verfehlt seine Klima-Ziel deutlich

Die Stadt Coburg erreicht die Ziele des Klimaschutzes genauso wenig wie das gesamte Land. Von der Verringerung des CO2 um 40 Prozent ist man weit entfernt. Zahlen der Energie- und CO2 -Bilanz für das Jahr 2017 nannte Michael Mosebach von der Stabsstelle Klimaschutz der Stadt am Mittwoch in der Sitzung des Bau- und Umweltsenats. Studentin Tanja Herbst hat für ihre Bachelorarbeit die Daten gesammelt.

Danach wurden in Coburg 1,4 Gigawatt-Stunden (GwH) Energie im Jahr 2017 verbraucht. Mehr als die Hälfte, 55 Prozent, davon ist der Anteil von Industrie, Handel und Gewerbe. Der Verkehr macht 18 Prozent aus, die privaten Haushalte ein Viertel oder 350 000 Megawatt-Stunden. Der Anteil der Stadtverwaltung beträgt zwei Prozent. "Das entspricht einer Emission von 445 000 Tonnen Kohlendioxid", rechnete Mosebach vor.

Gewerbe mit größtem Anteil

Die Anteile des CO2 -Ausstosses der verschiedenen Gruppen entsprechen dem des Energieverbrauchs: 56 Prozent Gewerbe, 17 Prozent Verkehr, 25 Prozent CO2 stammt aus den privaten Haushalten. "Das ist insgesamt noch relativ viel. Rechnerisch verursacht jeder Coburger 10,8 Tonnen CO2 im Jahr und liegt damit um 1,5 Tonnen über dem Bundesdurchschnitt", so Mosebach.

In den Jahren von 1990 bis 2017 sei in Coburg 15 Prozent weniger CO2 emittiert worden. Nach den Worten von Michael Mosebach haben die privaten Haushalte am meisten Energie weniger verbraucht und damit auch weniger CO2 verursacht. Peter Kammerscheid (WPC): "Die Bürger sind da weiter als die Industrie." Aus den Auspuffen von Fahrzeugen sei in Coburg nicht weniger CO2 ausgestoßen worden, während die Industrie mehr von dem klimaschädlichen Gas verursachte.

Grünen-Stadtrat Wolfgang Weiß, der auch Klimaschutzbeauftragter der Stadt Coburg ist, nannte die Zahlen "vernichtend, aber nicht überraschend". 1993 sei Coburg dem Klimabündnis beigetreten - ohne Wirkung. Er erinnerte an den Umweltpreis für die moderne Heizung in der Heimatringschule - "aber in anderen Schulen haben wir sie nicht eingebaut". Auch ein Tempolimit auf dem Nordring zugunsten des Klimaschutzes sei im Umweltsenat durchgefallen, sagte er. "Da müssen wir künftig anders ran." Glücklicherweise habe der Verwaltungssenat diesen Beschluss korrigiert. Coburg könne, wie andere Städte auch, den Klimanotstand ausrufen, forderte er, und fand Zustimmung bei SPD-Stadträtin Petra Schneider. Kritik wurde auch am billigen Strom für die Industrie laut. cw