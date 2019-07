Coburg und der Handball

Welche Relevanz haben Sportvereine für die Region? Die Hochschule Coburg will das am Beispiel des HSC 2000 Coburg herausfinden und befragt dazu auch die Coburger Bürger. "Sportvereine sind ein wichtiger Standortfaktor für eine Region", sagt Prof. Roland Hertrich von der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der Hochschule. Am Beispiel des Handballvereins HSC 2000 Coburg will Hertrich das genauer untersuchen. Studierende der Betriebswirtschaft haben bereits eine Umfrage bei den Zuschauern in der HUK-Coburg-Arena durchgeführt. Unter der Federführung von Caroline Rahn, wissenschaftliche Projektmitarbeiterin der Hochschulvernetzungsplattform Creapolis, wurden außerdem die Sponsoren befragt. Aktuell läuft eine Befragung der Öffentlichkeit - mitmachen können also auch Coburger, die nicht regelmäßig mit dem HSC zu tun haben. Ziel ist es herauszufinden, wie der Verein generell wahrgenommen wird. Wie zufrieden sind die Coburger mit dem HSC? Wie verbunden fühlen sie sich ihm? Wie nehmen sie die Spieler wahr? Auch die Strategie der Vereinspolitik ist Teil der Befragung. Dabei geht es nicht nur um die erste Herrenmannschaft, sondern um alle Teams des HSC. Damit die Ergebnisse der Umfrage auch aussagekräftig sind, suchen die beiden möglichst viele Teilnehmer. Mitmachen kann man unter folgendem Link: www.hs-coburg.de/umfrage-hsc.

Zu gewinnen gibt es fünf mal zwei Tickets für das erste Heimspiel des HSC 2000 Coburg in der Saison 2019/2020. rus