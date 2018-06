Coburg Stadt hat höchsten Rückgang

red



Äußerst gute Nachrichten aus dem Stadtgebiet kommen in Bezug auf die Arbeitslosigkeit. Aus dem aktuellen Arbeitsmarktbericht der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg geht hervor, dass sich in der Stadt Coburg die Arbeitslosigkeit mit einem Rückgang von 4,7 Prozent im Juni am kräftigsten innerhalb des Agenturbezirks verringert hat. Dazu muss man wissen, dass der Arbeitsmarkt der Agentur Bamberg-Coburg Stadt und Landkreis Bamberg, Stadt und Landkreis Coburg sowie die Landkreise Forchheim, Kronach und Lichtenfels umfasst.1025 Personen waren im Juni in der Stadt Coburg arbeitslos gemeldet. Im Vormonat waren es noch 1076, das ist ein Rückgang von 51 (-4,7 Prozent). Die Arbeitslosenquote liegt mit 4,5 Prozent um 0,2 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert (4,7 Prozent). Vor zwölf Jahren, im Juni 2006, war die Quote mit 12,8 Prozent fast drei Mal so hoch, das geht aus der Pressemitteilung der Agentur hervor.Im Coburger Land reduzierte sich die Zahl der Arbeitslosen gegenüber Mai um 23 (-1,6 Prozent) auf 1427 und bewegt sich damit geringfügig unter dem Niveau von Juni 2017 (-0,1 Prozent). Die Arbeitslosenquote im Landkreis Coburg sank gegenüber dem Vorjahr und Vormonat leicht auf 2,8 Prozent (Vorjahr/- monat 2,9 Prozent). Das ist Vollbeschäftigung. Vor zwölf Jahren, im Juni 2006, war die Quote mit 9,2 Prozent mehr als drei Mal so hoch.