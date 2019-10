Coburg lacht wieder

Die beliebte Humorreihe Coburg lacht! startet heute, 10. Oktober, um 20 Uhr im Münchner Hofbräu. Einlass ist um 18 Uhr, so können die Gäste vor der Show noch in Ruhe essen, teilt der Veranstalter, die Agentur Streckenbach, mit. Um 20 Uhr startet dann der österreichische Best Ager Comedian Niko Formanek mit seiner Show "Gleich Schatz!" Es ist das neue Solo von Niko Formanek. Der Gründer des "Schmähstadl" und Moderator der Coburger Comedy-Gala kommt mit seinem Solo-Comedy-Programm nach Coburg. Nach seinem Erfolgsprogramm "Ü-Ü 40 - Zu alt um jung zu sterben" tourt Niko Formanek jetzt mit seinem neuen Programm "Gleich Schatz...!" durch Deutschland. Der Österreicher erzählt über 30 Jahre Ehe, Kinder und andere Baustellen. Seine täglichen Überforderungen mit Familie, Verwandten und Haustieren sind grandioser Stoff für ein hochkomisches Abendprogramm. Die Zuschauer können Formaneks Versuch erleben, den verrückten Wahnsinn des Alltags in den Griff zu bekommen. red