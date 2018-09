"Coburg ist Kult" führt in diesem Jahr in Museen und das Landestheater

Nach den Ferien ist vor den Ferien, und in Coburg können sich die Schüler jetzt schon auf die Herbstferien freuen. Denn dann findet die Coburger Kinderkulturwoche unter dem Motto "Coburg ist Kult" statt.

Insgesamt 49 Angebote finden sich bereits für die Zeit vom 27. Oktober bis 4. November unter dem Portal www.coburg.de/kinderkulturwoche. 15 Unterstützer und Organisatoren bieten Veranstaltungen an, die allen Kindern aus Stadt und Landkreis Coburg die Möglichkeit geben sollen, auch mit niederschwelligen kulturellen Angeboten in Kontakt zu treten.

So gibt es freien Eintritt ins Naturkunde-Museum und in die Kunstsammlungen auf der Veste. Beim Naturkunde-Museum darf man außerdem Fossilien fälschen, und die Initiative Stadtmuseum wartet mit dem Thema Kindermuseum auf. Das Landestheater ist unter anderem mit dem Krimistück "Rico, Oskar und die Tieferschatten" am Start (Samstag, 27. Oktober, 11 Uhr, Reithalle, für Kinder von sechs bis zwölf Jahren, Eintritt frei).

"Wir möchten im ersten Jahr den Fokus auf Museen, Theater und Lesungen legen", erklärt Thomas Apfel, Kinderbeauftragter der Stadt Coburg. Bianca Haischberger, Leiterin des Bündnisses "Coburg - die Familienstadt", freut sich auf das anstehende Event: "Wir haben ein tolles Programm mit vielen Organisatoren auf die Beine gestellt." Gefördert werde es von der Sparkasse Coburg-Lichtenfels und dem Lions Club Coburg Veste. Die Auftaktveranstaltung zur ersten Coburger Kinderkulturwoche findet am Samstag, 27. Oktober, um 10 Uhr im Coburger Rathaus statt. Unter www.coburg.de/kinderkulturwoche finden sich alle Informationen zu den einzelnen Angeboten; dort können auch Voranmeldungen für buchbare Veranstaltungen getätigt werden. Für weitere Fragen steht das Bündnis "Coburg - Die Familienstadt" unter der Telefonnummer 09561/89-2511 oder unter der E-Mail familie@coburg.de zur Verfügung. red