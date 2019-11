Coburg feiert sich und die Vielfalt

Der eine oder andere mag zwischendurch einen skeptischen Blick gen Himmel geworfen haben. Aber "das Wetter hielt", vermeldete Oliver Schneider, Organisator der 13. Coburger Kneipennacht. Rund 2000 Besucher bummelten am Samstagabend durch die Stadt von Kneipe zu Gaststätte, um in insgesamt 15 Lokalitäten 17 Bands zu lauschen, die live spielten. Allein im Jugendzentrum Domino am Anger traten drei Bands auf.

"Der Zuspruch zeigte wieder, welch vielfältige Ausgehmöglichkeiten Coburg hat", meint Oli Schneider. Oberbürgermeister Norbert Tessmer, der den Abend im "Goldenen Kreuz" eröffnete, rühmte diese Vielfalt ebenfalls. Coburg könne stolz sein auf seine Gastronomie. sb