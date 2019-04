Coburg eine Nummer zu groß für SG Kronach

Die B-Junioren der SG Kronach stecken weiter tief im Abstiegskampf der Bezirksoberliga. Nach der 1:4-Niederlage beim Tabellenzweiten FC Coburg stehen die Kronacher weiter mit 13 Punkten auf dem Relegationsrang 10, drei Punkte hinter dem rettenden Ufer, das derzeit die SpVgg Bayern Hof II belegt. Diese hat jedoch ein Spiel weniger ausgetragen als die Kronacher.

In Durchgang 1 lief die Partie ausschließlich in Richtung Gästetor, wo Kronachs Keeper Albin Thaci ein ums andere Mal gegen die FCC-Angreifer rettete - die allerdings auch aus allerbesten Schusspositionen zu unkonzentriert abschlossen. Erst der per Schnittstellenpass perfekt bediente Nick Gregorzewski (orangenes Trikot, hier verfolgt vom Kronacher Joshua Jäckel) brach den Bann (24.). Bis zum Pausenpfiff nutzte nur Innenverteidiger Fabian Schütz, der sich im Fünfer gegen drei Gegenspieler durchtankte, eine weitere Chance zum 2:0 (38.). Im zweiten Abschnitt spielte Kronach mutiger und wurde durch den schulmäßigen Kopfballtreffer von Ibrahim Diallo belohnt (49.). Nun erhöhte der FCC wieder die Schlagzahl, kam aber trotz bester Einschussgelegenheiten erst fünf Minuten vor Schluss durch einen tollen Fernschuss von Valentin Rom zur 3:1-Vorentscheidung (75.). Den Schlusspunkt setzte Sergen Dinc, der den einzigen Fehler des Kronacher Keepers eiskalt zum 4:1-Endstand ausnutzte. Foto: Lisa Hümmer