Coburg eine der "digitalsten" Städte

Die Preisträger sind Dortmund und Wien, aber auch Coburg ging nicht leer aus: Die Stiftung "Lebendige Stadt" ehrte am Mittwoch im Potsdamer Orangerieschloss die "digitalsten Städte".

Verliehen wurden die Preise von der vom Unternehmer und Mäzen Alexander Otto gegründete Stiftung "Lebendige Stadt". Die Stiftung informierte am Donnerstag über die Preisverleihung. Demnach wurden Städte ausgezeichnet, die eine langfristig ausgerichtete Digitalisierungsstrategie haben und in deren Rahmen bereits Projekte realisiert haben. Gesucht wurden Projekte, die Vorbild- und Nachahmungscharakter für andere Städte und Kommunen haben. Dortmund und Wien teilen sich das Preisgeld von 15 000 Euro. Anerkennungen gingen an Coburg und Heidelberg; dotiert mit jeweils 1000 Euro. Insgesamt hatten sich 29 Städte und Kommunen aus vier europäischen Ländern beworben.

Coburg zählt laut der Mitteilung zu den ersten deutschen Städten, die einen Digitalisierungsbeauftragten eingesetzt haben. Die Digitalisierungsbeauftragte (Online-Managerin Karin Engelhardt) sei mit ihrem Team eine entscheidende Vermittlerin zwischen Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Bürgerschaft, heißt es in der Begründung. Besonders überzeugt habe die Jury die Digitalisierungsstrategie mit dem Namen "Coburger Weg". Projekte würden gemeinsam mit den Bürgern auf Augenhöhe umgesetzt. Dazu zählen beispielsweise die "Coburger Börsen" und das Mehrgenerationen-Projekt "Digitales Stadtgedächtnis". Auch der Breitbandausbau werde in Coburg aktiv vorangetrieben. Ein herausstechendes Projekt sei zudem die "digitale Einkaufsstadt" mit der Online-Plattform "Go Coburg". red