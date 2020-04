"Coburg contra Corona" - Anmeldung noch bis Sonntag

Mehr als 50 Ideen sind schon eingegangen für die Aktion "Coburg contra Corona". Bis Sonntag, 5. April, können sich Interessierte noch mit ihren Aufgaben melden.

So eine Kreative ist zum Beispiel Johanna Orf. In ihrem Homeoffice hat sie einfach einen Stuhl auf den Tisch gestellt, um auch im Stehen am Laptop arbeiten zu können. Wer einen ergonomischen Arbeitsplatz gewohnt ist, muss zu Hause improvisieren, um auch dort rückenschonend arbeiten zu können.

Probleme und Lösungen

Um Lösungen für die Herausforderungen zu finden, die den Menschen durch Corona begegnen, hat die Hochschule Coburg die Aktion "Coburg contra Corona" gestartet. Jeder kann seine Fragen einreichen oder gemeinsam mit anderen die passenden Lösungen finden. Mehr als 100 Interessierte haben sich schon gemeldet, um mit ihren Vorschlägen einen Beitrag zum Kampf gegen Corona zu leisten. Die einen wollen an den Lösungen mitarbeiten, die anderen suchen Antworten auf drängende Fragen: Wie kann man die Kapazität von Beatmungsgeräten besser ausnutzen? Lässt sich trotz Ausgangsbeschränkung ein Autokino organisieren? Kann man Hilfsangebote zentral bündeln?

Bis Sonntag kann jeder noch Vorschläge einreichen oder sich für die Arbeit in den Lösungs-Teams anmelden. Eine besondere Qualifikation oder Ausbildung braucht man nicht. Von der Schülerin bis zum Senioren, von der Privatperson bis zum Unternehmer sind alle willkommen. Ab dem 6. April arbeiten die Teams dann an den Aufgaben. Die Zusammenarbeit erfolgt digital - auf einer Online-Plattform.

Alle Informationen und die Anmeldung gibt es online auf www.hs-coburg.de/coronaprojekt. Dort sind auch die Fragestellungen, die bereits eingegangen sind, anonymisiert aufgelistet.

Einen Umschlag mit Fragen (bitte mit Absender) einreichen kann man auch ganz analog, indem man ihn am Stadtpunkt fugenlos der Hochschule Coburg, Herrngasse 7, in den Briefkasten einwirft. rus