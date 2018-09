Coachingtag am Feuerstein

Die Katholische Landvolkshochschule (KLVHS ) Feuerstein in Ebermannstadt bietet am Mittwoch, 4. Oktober, ein individuelles Coaching an. Das Angebot richtet sich an Menschen, die vor wichtigen Lebensentscheidungen stehen, eine neue Orientierung suchen oder unter Burnout leiden. Das neunzigminütige Coaching bietet einen Einstieg, um alte Verhaltensmuster loszulassen, Entscheidungen vorzubereiten, Kraft und Motivation zu tanken. Die KLVHS konnte für dieses Angebot Jörg Hahn gewinnen. Er gehört zu den Top-Coaches in Deutschland. Nähere Informationen und Anmeldung bei der KLVHS Feuerstein, Telefon 09194/73630, www.klvhs-feuerstein.de, E-Mail zentrale@klvhs-feuerstein.de. red