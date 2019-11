Coaching-Kompetenz als Führungskraft

Zum Thema "Coachingkompetenz als Führungskraft" findet am Dienstag, 10. Dezember, im Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum in Bad Kissingen, Sieboldstr. 7, ein Seminar mit Workshop-Charakter statt. Im Rahmen des Seminars haben die Teilnehmer die Möglichkeit, unter anderem die Anforderungen an Führung von heute sowie ausgewählte Instrumente und Techniken des Coachings kennenzulernen. Das Tagesseminar dauert von 8.30 bis 17.30 Uhr. Anmeldungen sind möglich im RSG, Tel.: 0971/723 62 04, E-Mail: anmeldung@rsg-bad-kissingen.de sek