Coaching im MGH-Sprachcafé

Am Donnerstag, 13. September, stellt Martina Thomas, Kraftgeber-Coach und Kommunikationsberaterin, sich und ihre Angebote von 10 bis 14 Uhr im Kunsthaus der Stadt Haßfurt, Hauptstraße 35, vor. Neben einem Glücksrad, bei dem es attraktive Preise zu den Themen "Persönlichkeitsentwicklung" und "Lebensqualität" zu gewinnen gibt, bietet sie auch zu jeder vollen Stunde ein Impuls-Coaching an. Anschließend findet von 16 bis 18 Uhr das MGH-Sprachcafé ebenfalls im Kunsthaus statt. Martina Thomas nimmt die Besucher in einem Coaching-Café mit auf die Reise zum Thema "Glück - eine Frage der Perspektive". Alle Interessenten sind willkommen.Weitere Informationen gibt es im Mehrgenerationenhaus, das unter der Telefonnummer 09521/9528250 zu erreichen ist. red