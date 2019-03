CO 19 wird komplett gesperrt

Der Landkreis Coburg erneuert die vorhandene Brücke über die Rodach bei Gemünda. Dazu muss die Kreisstraße CO 19 komplett gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt von Gemünda, Dietersdorf, Tambach nach Ummerstadt, teilt das Landratsamt mit. Mit den Arbeiten wird voraussichtlich am Montag, 11. März, begonnen. Die Bauarbeiten werden circa sechs Monate in Anspruch nehmen. Das Brückenbauwerk wird komplett neu erstellt und die Tragfähigkeit des Bauwerkes an die vorhandene Verkehrsbelastung angepasst. Die gesamten Bauarbeiten werden unter Anwendung rationeller Bauweisen zügig abgewickelt, heißt es in der Mitteilung. Das Landratsamt Coburg bittet alle Betroffenen um Verständnis für die entstehenden Behinderungen. red