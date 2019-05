Clubslalom in Nordhalben

Der MSC Nordhalben veranstaltet am kommenden Sonntag den ADAC-Stausee-Automobil-Clubslalom auf dem Parkplatz südlich von Nordhalben. Als Anfahrtszone wird wieder die Strecke von der Nordwaldhalle zum Parkplatz genutzt, deshalb ist die Staatsstraße 2207 von Mauthaus bis zum Ortseingang von Nordhalben für den gesamten Verkehr gesperrt.

Als Lokalmatadoren gehen Sportleiter Mario Ströhlein, Michael Wunder, Uwe Deckelmann, Jürgen Querfurth, Mirko Köstner und der Geroldsgrüner Tom Zschammer an den Start. Die beiden Erstgenannten gehen seit rund 20 Jahren für den MSC auf Pokalejagd. Michael Wunder startet beim Heimrennen mit seinem Audi 50 in der Klasse H 16. Er gehörte in den vergangenen Jahren zu den besten Fahrern der Region.

Ab 9 Uhr können die Besucher beim Großparkplatz am südlichen Ortseingang von Nordhalben das Rennen verfolgen. Die Wertung des Stauseeslaloms fließt in den Regional-Pokal-Oberfranken, in die NOO Pokalwertung, den Franken-Slalom-Pokal, und in die ADAC-Wertung ein. Auch gibt es eine Berücksichtigung für die Kreis- beziehungsweise Vereinsmeisterschaft. Die Fahrzeugbestimmungen müssen dem DMSB entsprechen.

Die Verantwortlichen des MSC haben sich um eine intensive Vorbereitung der Sportveranstaltung gekümmert, so dass die Motorsportfans auf ihre Kosten kommen werden. An der Strecke sind gute Zuschauerplätze vorhanden und Parkplätze in unmittelbarer Nähe.

Start der Gruppe G ist ab 9 Uhr, ab 11 Uhr starten die Klassen F/N, ab 13.30 Uhr die Klasse H und ab 15.30 Uhr die Klasse FS. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos und Ausschreibungsunterlagen gibt es im Internet unter www.msc-nordhalben.de.

Straßensperre Mauthaus

Am kommenden Sonntag ist die Staatsstraße 2207 von Mauthaus bis zum Ortseingang von Nordhalben (6 bis 20 Uhr) wegen des Clubslaloms für den Verkehr gesperrt. Für Anlieger ist die Stecke bis zum Gehöft Kübrich befahrbar. Die ausgeschilderte Umleitung ist über Stoffelsmühle möglich. mw