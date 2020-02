Clubfreunde Neufang spenden 3000 Euro

Der Vorstand des FCN-Fanclubs "Rot-Schwarz" Neufang entschied sich für eine Spendenaktion, bei der die Jugendarbeit von örtlichen Vereinen in Neufang und ein überörtlicher Spendenaufruf unterstützt werden sollen.

Der FCN-Fan-Club unter dem Vorsitz von Ralf Förtschbeck übergab den Vereinsvorsitzenden des Sportvereins, der Feuerwehr und des Musikvereins Neufang jeweils einen Betrag von 750 Euro. Die Vereine in der Ortschaft Neufang leisten einen großen Beitrag zur Jugendarbeit und bieten den Jugendlichen ein attraktives Freizeitangebot. Für diese Aufgabe benötigen sie auch die erforderlichen finanziellen Mittel, denn Spiel-, Übungs- und Trainingsbetrieb sind trotz ehrenamtlicher Betreuung mit Kosten verbunden.

Engagement unterstützen

"Mit der Spende will der Fanclub dieses Engagement unterstützen und die Verbundenheit mit den örtlichen Vereinen zum Ausdruck bringen", erläuterte Vorsitzender Förtschbeck. Er hob in einer kurzen Ansprache das gute Miteinander der Vereine in Neufang hervor und wies darauf hin, dass viele der Mitglieder des Fanclubs auch in anderen Vereinen aktiv seien.

Für den Fanclub sei es ein Anliegen, die Jugendarbeit in den Vereinen im Rahmen seiner Möglichkeiten zu fördern und zu unterstützen.

Der Sportverein DJK/SV Neufang unterhält mehrere Jugend- und Schülermannschaften im Fußball- und Tischtennisbereich. So freute sich Vorsitzender Bernd Haderlein über die großzügige Spende und bedankte sich beim Fanclub herzlich. "Hier zeigt sich, dass die Vereinsgemeinschaft in Neufang intakt ist", meinte Haderlein.

Die Jugendgruppe der Feuerwehr nimmt an verschieden Wettbewerben in mehreren Altersklassen teil. "Der Feuerwehrverein unterstützt die Beschaffung von neuer Allwetterkleidung für die Jugendlichen und wird die Spende eins zu eins an seine Jugendabteilung weitergeben", teilten Vorsitzender Thomas Winterstein und Kommandant Dirk Göppner erfreut mit.

Für den Musikverein nahm Vorsitzender Marco Kotschenreuther die Spende dankend entgegen. Der Musikverein erhält die Spende für sein Engagement bei seinem Jugendorchester, den Neufanger "Brass-Kids". Hier wird die Ausbildung von Nachwuchsmusikern durch den Musikverein organisiert und unterstützt.

Spende an sechsköpfige Familie

Die Fanclubspitze informierte außerdem darüber, dass mit einer weiteren Spende von 750 Euro eine unverschuldet in Not geratene Familie im Landkreis Kronach unterstützt werden soll. Diese Spende werde eine sechsköpfige Familie erhalten, die im vergangenen Jahr durch einen tragischen Unfall ihren Vater verloren hat. red