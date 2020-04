Clubfreunde Neufang bangen mal wieder mit ihrem FCN

Freud und Leid lagen eng zusammen im Jahresbericht des Ersten Vorsitzenden der Clubfreunde aus Neufang bei der Hauptversammlung im Vereinslokal Schnappauf. In seinem Geschäftsbericht für 2019 musste Ralf Förtschbeck wieder einmal von einem traurigen Abstieg berichten. Nach nur einem Jahr in der Bundesliga ist der 1. FC Nürnberg wieder abgestiegen - zum neunten Mal.

Beim letzten Besuch des Fanclubs bei einem Bundesligaspiel gegen Augsburg keimte nach einem 3:0-Heimerfolg noch die Hoffnung auf den möglichen Klassenerhalt. Leider sollte es der letzte Sieg auf unbestimmte Zeit bei einem Bundesligaspiel in Liga eins sein. Am Ende der Saison stand wieder einmal der Gang in die zweite Liga und Titel Rekordabsteiger zu Buche.

Nur Erfreuliches gab es dagegen auf Vereinsebene zu berichten. Vorsitzender Ralf Förtschbeck berichtete von Siegen bei Stammtischturnieren, dem Sommerfest und weiteren Besuchen von Fußballspielen des 1. FC Nürnberg. Erfolgreich war der Auftritt beim Kleinfeldturnier des SV Steinwiesen. Zum dritten Mal in Folge gewannen die Jungs des Neufanger Fanclubs das Turnier. Das alljährliche Sommernachtsfest wurde wieder im August abgehalten. Ein kleines, aber feines Fest wurde von der Bevölkerung wieder sehr gut angenommen. "Wir hatten einen schönen und unterhaltsamen Abend", so Förtschbeck.

Beim Neufanger Bierkopfturnier im DJK-Vereinsheim schlugen die drei gesetzten Mannschaften des Fanclubs zu. Alle drei Mannschaften erreichten einen Top-Ten-Platz und die erste Mannschaft des FCN Teams errang glorreich den Turniersieg. Förtschbeck konnte weiter über eine Spende von 3000 Euro für den Neufanger Vereinsnachwuchs und an eine hilfsbedürftige Familie berichten. Als letztes Ereignis 2019 stand im November noch mal eine Fahrt in die Frankenmetropole an.Gegner war die Überraschungsmannschaft aus Bielefeld, bei der man leider mit 1:5 unter die Räder kam.

Das Ziel könne nur sein, den Super-Gau abzuwenden und irgendwie den Klassenerhalt zu schaffen, so Förtschbeck abschließend zur sportlichen Situation des Clubs.

Im letzten Tagesordnungspunkt konnte der Vorsitzende fünf Mitglieder für 25 Jahre Treue zum Fanclub ehren. gb