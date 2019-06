Clubfans geraten sich in die Haare

Eine Streife war am Samstag um 20 Uhr zu Fuß am Bahnhof unterwegs. Dabei vernahmen die Beamten lautes Geschrei im Bereich der Zweigstraße. Als sie nachschauten, stießen sie auf mehrere Fans des 1. FC Nürnberg, die in Streit geraten waren. Sie konnten gerade noch verhindern, dass ein 29-Jähriger aus dem Landkreis Bamberg einen 27-jährigen Nürnberger mit der Faust schlug. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht. Hier stellte sich heraus, dass die beiden wohl wegen eines Aufklebers in Streit geraten waren. Den Mann erwartet nun eine Anzeige.