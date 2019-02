Clubabend und Hauptversammlung

Der Automobilclub Höchstadt lädt zu seiner Jahreshauptversammlung ein. Sie findet statt am Donnerstag, 7. März, ab 20 Uhr, in der Alten Mälzerei in Höchstadt (Steinwegstraße 1a). Außerdem weist der Verein auf seinen monatlichen Clubabend an jedem ersten Donnerstag im Monat hin, ebenfalls jeweils in der Alten Mälzerei ab 20 Uhr. Auch Nichtmitglieder sind dazu willkommen. red