Club-U13 in Burgebrach

Morgen um 18.30 Uhr ist auf dem Sportgelände des TSV Windeck Burgebrach hochklassiger Jugendfußball garantiert. Die U13-Regionalauswahl Nordbayern trifft in einem Testspiel auf den 1. FC Nürnberg.

Die von Trainer Michael Urbansky trainierte Regionalauswahl (Jahrgang 2007) befindet sich in der Vorbereitung auf den Regionalvergleich. Gegen den 1. FC Nürnberg, der mit seiner U13 in der Bundesliga- Nachwuchsrunde spielt, ist die Regionalauswahl in der Rolle des Außenseiters.

Ziel ist es, das eigene Spiel auch gegen diesen Gegner zu finden und in der Defensive sehr gut zu arbeiten. Der Eintritt zu diesem Spiel ist frei. red