Club testet in Lichtenfels und Bayreuth

Der Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg kommt in der Vorbereitung zur Saison 2019/20 auch zu Testspielen nach Oberfranken. Am Samstag, 22. Juni, (Uhrzeit noch offen) bestreitet der Club in Lichtenfels eine Begegnung gegen den Landesligisten FC Lichtenfels. Eine Woche später, am Samstag, 29. Juni, (18 Uhr) sind die Nürnberger im Bayreuther Hans-Walter-Wild-Stadion beim Regionalligisten SpVgg Bayreuth zu Gast. Der Trainingsauftakt des Bundesliga-Absteigers erfolgt unter dem neuen Trainer Damir Canadi am Montag, 17. Juni. Das erste öffentliche Training ist am Donnerstag, 20. Juni, 10 Uhr, auf dem Trainingsgelände am Valznerweiher. red