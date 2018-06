Club spielt in Weismain

red



Das am Samstag, 14. Juli, in Lichtenfels geplante Fußballspiel des Bundesliga-Aufsteigers 1. FC Nürnberg gegen den Halleschen FC findet aufgrund von Sicherheitsbedenken der Polizei nun im Weismainer Waldstadion statt. Der Kartenvorverkauf läuft nicht über den FC Lichtenfels. Dies teilte der Verein über seinen Facebook-Account mit. Der 1. FC Nürnberg weilt vom 13. bis 15. Juli in Lichtenfels zu einem Trainingslager. Der Bundesliga-Aufsteiger trainiert im Karl-Fleschutz-Stadion. Dreimal sind die Übungseinheiten von Coach Michael Köllner öffentlich. Bei freiem Eintritt können die Fans am Freitag (18 Uhr), Samstag (11 Uhr) und Sonntag (11 Uhr) die Club-Mannschaft beobachten.