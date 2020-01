Club-Frauen am Samstag in Staffelstein

Letztes Jahr zeigten sich die Fußballerinnen des 1. FC Nürnberg und vom FF USV Jena bei einem Testspiel vom neuen Kunstrasenplatz des TSV Staffelstein sehr beeindruckt. So kommt es am morgigen Samstag (14 Uhr) auf dem Sportgelände in Oberau zu einer Neuauflage des Vorbereitungsspiels. FCN-Trainer Osman Cankaya möchte mit seiner Mannschaft von der Regionalliga unbedingt in die 2. Liga aufsteigen. Christopher Heck, Trainer des Bundesligisten Jena, kämpft nach dem Aufstieg als Schlusslicht mit seinem Team mit dem MSV Duisburg und dem 1. FC Köln noch um den Ligaverbleib.

Im vergangenen Jahr behielt in Staffelstein Jena mit 1:0 die Oberhand. Wer attraktiven Frauenfußball sehen möchte, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. hakl