Clown-Duo begleitet Film im Zeiler Kino

Ein Clown-Duo macht Spaß im Zeiler Kino. "Joy in Iran" heißt die Filmdokumentation, zu der die beiden Künstler am Montag, 30. September, um 19.30 Uhr begleitend auftreten, wie das "Capitol-Theater" mitteilte. Maike Jansen und Stefan Ferencz sind als Theaterduo unter dem Namen "Pohybs & Konsorten" in Hofheim beheimatet. Unter dem Namen "Pippette und Pista" sind beide seit Jahren als "Clowns im Krankenhaus" in sozialen Einrichtungen unterwegs. Clowns im Krankenhaus? Wie "Clowns ohne Grenzen" im Film "Joy in Iran" sind auch "Clowns im Krankenhaus" an unerwarteten Orten und in Ausnahme- und Krisensituationen als Begegnungsclowns zur Stelle, die im Kontakt die Krise vergessen und den Moment hochleben lassen. Es gibt Begegnungen voller Lebendigkeit, Poesie, Staunen und Lachen. Die Clowns sind an diesem Abend begleitend zugegen und stimmen das Publikum in einem Intro-Programm auf die clowneske Begegnung des Films ein. Foto: "Pohybs & Konsorten"