Close-up Zauberei mit Mr. Flo heißt es am Freitag, 29. November, ab 20.15 Uhr in der Regena-Bar im Staatsbad Bad Brückenau. Die Besucher können sich von einem Close-up Künstler in eine Welt voller Illusion, Freude und Spaß an Tricks und Manipulation entführen lassen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. sek