Close-up Zauberei in der Bar

Am Freitag, 8. Februar, heißt das Motto in der Regena-Bar Clo se-up Zauberei. Beginn ist um 20.15 Uhr. Die Besucher können sich von einem Close-up Künstler in eine Welt voller Illusion, Freude und Spaß an Tricks und Manipulation entführen lassen. Dabei kann man live erleben, wie Dinge verschwinden, zu schweben beginnen, wieder auftauchen oder sich verbinden. Zauberkunst sympathisch verpackt und elegant präsentiert. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. sek