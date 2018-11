"Clever kontern" kann gelernt sein

Das Kolping-Bildungswerk Bamberg veranstaltet am 4. und11. Dezember, jeweils 18 bis 21.15 Uhr, das Seminar "Schlagfertigkeitstraining - clever kontern" an. Jeder kennt Situationen, in denen die passenden Worte erst viel später eingefallen sind, heißt es in der Ankündigung. Das Seminar helfe den Teilnehmern in zukünftigen Stress- und Gesprächssituationen sicher und souverän zu reagieren. "Sie erweitern ihren Wortschatz, gehen spontaner mit Sprache um und trainieren humorvolle Antworten, die das Gegenüber verblüffen." So könnten zukünftige unerwartete Situationen wortgewandt und charmant gemeistert werden. Das Seminar findet in der Kolping-Akademie, Wilhelmsplatz 3 in Bamberg statt. Anmeldung und weitere Information unter Telefon 0951/519470 oder www.kolpingbildung.de. red