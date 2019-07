Clemens Nützel ist der neue Bauhofleiter

Den neuen Bauhofleiter Clemens Nützel stellte die Pretzfelder Bürgermeisterin Rose Stark (SPD/Ökol.) in der Marktgemeinderatssitzung vor. Nützel ist 48 Jahre alt und in Effeltrich geboren. Er lernte den Beruf des Schreiners, war acht Jahre bei der Bundeswehr, machte seinen Meister und ist jetzt in Pretzfeld angestellt.

Danach diskutierte das Gremium, ob es dem Kindergarten St. Franziskus einen Defizitausgleich zur Verfügung stellen soll. Da noch nicht klar ist, ob es im nächsten Schuljahr überhaupt ein Defizit geben wird und für die Gemeinde eventuell Kosten in Höhe von etwa 600 bis 800 Euro anfallen könnten, stellten die Räte den Ausgleich einstimmig in Aussicht.

Mit einer Gegenstimme beschlossen sie danach, dass die Rechtlergemeinschaft Urspring im Schutzwald am Wichsenstein einen Teil des Waldes roden darf, um diesen zur Bewirtschaftung zu erschließen.

Ebenfalls mit einer Gegenstimme erlaubte das Gremium die Bepflasterung eines gewidmeten Teilstücks des Kuppelholzweges auf Höhe des Katzensteinweges, da hier bei Starkregen viel Schmutz angeschwemmt wird. cs