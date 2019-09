Claudia Nowak eingeführt

"Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne." Dieser Satz aus dem Gedicht "Stufen" von Hermann Hesse symbolisierte gleich mehrfach die Intention des Festgottesdienstes, den Pfarrer Stephan Eschenbacher am Sonntagabend in der Ritterkapelle in Haßfurt zelebrierte. Zum einen feierte die Pfarreiengemeinschaft das Fest Mariä Geburt. Zum anderen wurde Claudia Nowak aus Wonfurt als neue Pastoralreferentin feierlich in ihr Amt eingeführt. Drittens wurde Thorsten Hüller auf dem Weg zum Diakonat in seine Praktikumszeit in Hofheim entsendet.

Pfarrer Eschenbacher freute sich, dass die Stelle von Markus Fastenmeier nahtlos besetzt werden konnte. Auch wenn seine Nachfolgerin Claudia Nowak nur eine halbe Stelle genehmigt bekam. "Wir freuen uns auf dich und wünschen dir ein gutes Eingewöhnen in der Pfarreiengemeinschaft", sagte der Pfarrer.

Die neue Pastoralreferentin sagte, dass sie bei einem längeren Aufenthalt in Südamerika die Theologie der Befreiung kennengelernt habe und deren Grundlage "Sehen, Urteilen, Handeln" ihre Arbeit bestimme. "Wenn wir sehen, urteilen und danach handeln, geht es auch mit uns gut weiter", erklärte sie. ul