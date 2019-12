Claudia Leuschner kandidiert für Stadtrat

Am Montagabend wurde Claudia Leuschner bei der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins nach dem Wegzug von Sarah Lindner als Nachrückerin auf Platz 28 der SPD-Stadtratskandidatenliste nachnominiert, teilte Bürgermeister German Hacker (SPD) mit. Alle Frauen seien jeweils um einen "Frauenplatz" bis zum frei gewordenen Platz 6 vorgerückt. Formal sei hierzu eine neue Abstimmung über die gesamte Kandidatenliste mit 15 Frauen und 15 Männern nötig gewesen. Die Abstimmung sei einstimmig erfolgt.

Claudia Leuschner, ein Herzogenauracher Urgewächs (50 J.), ist Direktionsassistentin am Klinikum der Universität Erlangen (FAU).

"Wir freuen uns sehr, dass Claudia ins Team kommt", teilte German Hacker weiter mit. "Für die Kreistagsliste der SPD war sie bereits nominiert. Claudia ist ein echter Aktivposten und kennt ihre Heimatstadt in- und auswendig. Sie ist Mitglied in der Arbeitsgruppe Sozialdemokratischer Frauen (AsF) und im Vorstand auf Bezirks- und Landesebene Bayern der AsF. In Herzogenaurach ist sie Mitglied in der Musikinitiative Herzo (MIH)."

Die SPD-Stadtratsliste

1. German Hacker, 2. Renate schroff, 3. Curd Blank, 4. Sandra Wüstner, 5. Jochen Heinzel, 6. Claudia Belzer, 7. Altan Kiazim, 8. Andrea Heller, 9. Holger Auernheimer, 10. Angela Hildel, 11. David Komann, 12. Kristina Tonkovic, 13. Wolfgang Mehler, 14. Susanna Gräwe, 15. Siegbert Sendner, 16. Anita Groß, 17. Christian Weber, 18. Elke Bauer, 19. Erich Petratschek, 20. Petra Mauser, 21. Thomas Heideloff, 22. Christine Odemer, 23. Gerhard Heger, 24. Rebekka Freundl, 26. Michael Gunselmann, 27. Gerlinde Kaltenhäußer, 28. Claudia Leuschner, 29. Bernhard Wilfer, 30. Peter Prokop. red