Classic-Rock in Baunach

Gibt es wirklich eine Tribute-Band, die den diffizilen Sound der "Eagles" so hinkriegt, dass die Zuhörer nur so dahinschmelzen können? Aber ja! Diese Band heißt "The Eagle Trail" und war 2015 im Rockmuseum Munich eine der Überraschungs-Sieger. Erleben kann man die sechsköpfige Top-Band aus München live auf der Bühne am kommenden Samstag, 22. September, um 20 Uhr im Bürgerhaus in Baunach. Dann heißt es Musik genießen, die Generationen prägte und nichts von ihrem Groove und ihrer Aussage verloren hat: "Hotel California", Tequila Sunrise", "Desperado" und alle anderen Welthits der legendären "Eagles" - im stilgerechten mehrstimmigen Satzgesang und mit den unverwechselbaren Gitarrenriffs. Resttickets gibt es noch im Internet unter www.buergerhaus-baunach.de oder telefonisch unter der Nummer 09544/9846777 sowie beim BVD in der Langen Straße in Bamberg. red