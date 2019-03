Classic Rock im Bad Kissinger Spielbankrestaurant

Classic Rock der Extraklasse gibt es am Samstag, 23. März, ab 21 Uhr in der Spielbank Bad Kissingen. Seit mehr als 20 Jahren zelebrieren die fünf Musiker der Gruppe "Pay or we play" Songs von berühmten Bands der 60er, 70er und 80er, die auf keinem Classic-Rock-Album fehlen dürfen. Dazu zählen Cream, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, die Rolling Stones sowie AC/DC und Bryan Adams. Spielfreude und Begeisterung klingen in ihren Interpretationen, mit denen sie die Epoche der Rockmusik zum bereits fünften Mal live auf die Bühne des Spielbankrestaurants zurückholen. Der Einlass beginnt bereits um 20 Uhr, jedoch nur mit gültigem Lichtbildausweis und ab 21 Jahren. Der Eintritt ist frei, und die Sakkopflicht für Herren entfällt an diesem Abend. Foto: Bertram Englbauer