"City Dancers" ernteten in Hildburghausen tosenden Beifall

Die erste Theater-Tanzshow war ein voller Erfolg: Vor fast ausverkauftem Haus brillierten die Bad Rodacher "City Dancers" im Stadttheater Hildburghausen mit dem Ballettmärchen "Rapunzel". 55 Mädchen und junge Frauen im Alter zwischen drei und 36 Jahren entführten die über 300 Besucher tänzerisch in die Märchenwelt der Gebrüder Grimm. Kostüme, Bühnenbild und Choreographie waren hervorragend aufeinander abgestimmt. Die Mischung aus graziösen Bewegungsabläufen der älteren Elevinnen und dem kindlichen Charme des Nachwuchses kam bei den Zuschauern gut an. Andrea Mitzel-Schneyer, Trainerin und Leiterin der Gruppe, hatte eine beeindruckende Aufführung choreografiert. In die Herzen der Besucher tanzten sich neben den Jüngsten in ihren weißen und rosafarbenen Ballettkleidchen vor allem die kleinen Solotänzerinnen Tara und Tija Trebs. Während Tara als junges Rapunzel glänzte, verkörperte ihre Schwester Tija zur Freude des Publikums eine kleine schwarze Katze. Mit Alexa Schmidt zeigte Tara auch ein bewegendes tänzerisches Duett. Die beiden hatten im vergangenen Jahr auch mehrfach Preise bei Wettbewerben der Internationalen Interessengemeinschaft für Tanzsport erkämpft.

Klassische Ballettfiguren und hochanspruchsvolle Schrittkombinationen bekam das Publikum vor allem von den erwachsenen Tänzerinnen zu sehen, die als Leibgarde, Freunde des Prinzen und Hofgesellschaft zu sehen waren. In den Hauptrollen begeisterten neben Silvia Schmidt als Rapunzel auch Teresa Koropecki (Mutter Gothel/Zauberin) und Natalie Kowol (Prinz). Den tosenden Beifall am Ende hatten sich alle 55 Tänzerinnen redlich verdient. Alle lieferten für eine Laientanzgruppe eine beeindruckende Leistung ab. Das wurde vom Publikum auch mit einem lang anhaltenden Schlussapplaus und Klatschen beim Vorstellen der Darsteller quittiert.

Die "City Dancers" studieren jedes Jahr ein tänzerisches Märchen für die fränkische Weihnacht in Bad Rodach ein. Eine Zweitaufführung im Stadttheater Hildburghausen könnte so zur Dauereinrichtung werden. red