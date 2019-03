Citron bleibt Vorsitzender

Bei der Generalversammlung des Kapellenvereins in der Gastwirtschaft Sünkel konnte die Wahl des Vorstands in Rekordzeit abgewickelt werden. Seit nunmehr 32 Jahren führt Bernard Citron die Geschicke des Vereins, dem er auch in den nächsten vier Jahren vorsteht. Er dürfte somit zu einem der dienstältesten Vorsitzenden in der Gemeinde Michelau gehören. Bernd Gerber übernimmt weiterhin das Amt des Zweiten Vorsitzenden zusammen mit Julius Fischer als Schriftführer und Marga Citron als Kassierin.

Im Bericht des Schriftführers wurden die einzelnen Aktivitäten des vergangen Jahres aufgeführt. Eine Frühjahrswanderung, die Beteiligung bei kirchlichen Aktivitäten und Andachten sowie die Pflege rund um die Kapelle sind neben dem alljährlichen Kapellenfest die wichtigsten Ereignisse und Tätigkeiten im Vereinsleben.

Vorsitzender Bernhard Citron gab einen Überblick auf die Aktivitäten in diesem Jahr. Die Beteiligung am Großen Kreuzweg in Lettenreuth wird wieder von den Mitgliedern des Kapellenvereins begleitet. Weiterhin findet eine Frühjahrswanderung statt, die am morgigen Samstag, 23. März, nach Sonnefeld führt. Eine Maiandacht, das Kirchweih- und das Patronatsfest sind wieder feste Bestandteile im Vereinsleben des rührigen Vereins. Ein Rosenkranz, die Adventsfeier und Weihnachtsandacht am Heiligen Abend runden das Veranstaltungsjahr ab. Für das Jubiläumsjahr 2020, in dem das 25-jährige Weihejubiläum der Kapelle Maria Königin mit Stolz und Freude gefeiert werden kann, ist man schon am Planen. hs