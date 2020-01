Citroen landet an einem Baum - Totalschaden

Eine 23-jährige Citroen-Fahrerin befuhr am Mittwochmorgen gegen 5.45 Uhr die Wildensorger Hauptstraße. In einer Rechtskurve kam sie wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneebedeckten Fahrbahn von dieser ab. Ihr Fahrzeug drehte sich und stieß gegen einen Baum am Hang. Die 23-Jährige zog sich dabei Prellungen zu. An ihrem Auto wurde die Front eingedrückt und es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug hatte einen Wert von circa 10 000 Euro und musste abgeschleppt werden.