"Circus" ist Motto beim Faschingsball

Der Faschingsball der Karnevals-Gesellschaft unter dem Motto "Circus" findet am Samstag, 15. Februar, ab 20.11 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in der Turnhalle statt. Musikalisch umrahmt wird er von der Showband "NIC". Karten gibt es ist in der Bäckerei Kreppel, Bamberger Straße. red