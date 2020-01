"Ciftci" verteidigt den Titel

In der 47. Auflage des vom Kaiser-Heinrich-Gymnasium ausgetragenen Hekebolos-Apollon-Basketballturniers verteidigte Team "Ciftci" den Titel und sicherte sich nach 2017 sowie 2018 den dritten Turniersieg in Folge.

Der Auftakt verlief für den Titelverteidiger spürbar hart. Gegen den letztjährigen Debütanten, den Abschlussjahrgang 2019 "Frey", gelang erst zwei Sekunden vor Schluss der entscheidende Siegtreffer. Die beiden anderen Vorrundenspiele konnten jedoch souverän mit 42:16 und 34:10 und dem damit verbundenen Platz 1 der Gruppe A entschieden werden.

Ähnlich verlief die Vorrunde für 2012 "Ramer" in Gruppe B sowie 2018 "Bollerhoff" in Gruppe C und 2011 "Grimm", die allesamt nach einer engen Anfangspartie mit zwei Kantersiegen den ersten Platz fest machten. Problemlos setzten sich hingegen 2014 "Hartmann" und 2002 "Teichmann" in Gruppe D und F gegen ihre Kontrahenten durch.

In der Qualifikationsrunde der Zweitplatzierten bezwang der dreimalige Turniersieger 2010 "Hagen" den Abiturjahrgang 2017 "Mühling" mit 26:21. Debütant 2020 "Kühnhorn" gewann gegen die mit nur vier Spielern angetretene Mannschaft 2013 "Wolf" knapp mit 26:24.

Ins Viertelfinale zogen 2016 "Ciftci" gegen 2012 "Ramer" (32:14), 2014 "Hartmann" gegen 2011 "Grimm" (31:12) sowie 2018 "Bollerhoff" gegen Neuling 2020 "Kühnhorn" (31:21) und Vorjahresfinalist 2010 "Hagen" gegen 2002 "Teichmann" (35:18) ins Halbfinale ein.

Im ersten Halbfinale traf 2016 "Ciftci" auf den dreimaligen Turniersieger 2014 "Hartmann", wobei sich der Titelverteidiger deutlich mit 55:22 durchsetzte. In Halbfinale 2 war einiges mehr an Spannung geboten. Abiturjahrgang 2018 "Bollerhoff" führte bis zwei Sekunden vor Ende der Partie gegen den letztjährigen Finalisten 2010 "Hagen" mit 41:38, ehe ein Wurffoul jenseits der Drei-Punkte-Linie "Hagen" die Möglichkeit auf eine Verlängerung bot - die jedoch ungenutzt blieb.

Demzufolge standen sich mit 2016 "Ciftci" und 2018 "Bollerhoff" die zwei jüngsten Teilnehmer im Finale gegenüber. Bei seiner dritten Turnierteilnahme gelang es dem Team um Kapitän Christian Bollerhoff, in Halbzeit eins noch gut mitzuhalten, doch die bessere Wurfquote des amtierenden Champions sorgte am Ende für den 47:33-Erfolg.

Einen kleinen Wermutstropfen gab es dennoch: Beim Abschlussessen kündigte der Abiturjahrgang 1981 "Schwital" nach seiner 40. Teilnahme (ohne Unterbrechung) das Ende der Turnier-Karriere an. Die Jubilare können auf erfolgreiche Basketballjahre mit sechs Turniersiegen zurückblicken. red