CHW-Vortrag über Valentin Rathgeber

Der Geschichtsverein Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) und das Museum Kloster Banz laden am Freitag, 5. April, um 19 Uhr zu einem Vortrag in den Kaisersaal des Klosters Banz ein. Bezirksheimatpfleger Günter Dippold stellt neue Erkenntnisse zur Biografie des Komponisten Valentin Rathgeber (1682-1750) vor. Geboren in Oberelsbach, trat er 1707 als Kammerdiener in die Dienste des Banzer Abtes und wenig später als Mönch ins Kloster ein. Von 1729 bis 1738 unternahm er eine Reise durch West- und Süddeutschland bis nach Ungarn. Etliche Stationen dieser Reise sind bekannt. Doch vom Leben Rathgebers im Kloster Banz, wo er 1750 verstarb, wusste man bisher sehr wenig. Dippold hat nun neue Quellen entdeckt, die viele Einblicke in den Alltag in Banz und in das Leben Rathgebers gewährten. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung durch Basilikaorganist Georg Hagel, der Kompositionen Rathgebers zu Gehör bringt. Der Eintritt ist frei. Foto: privat