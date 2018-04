CHW-Vortrag über "Ton, Lehm und Letten"

Der Geschichtsverein Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) lädt am heutigen Samstag, 21. April, um 15 Uhr zu einem Vortrag in den "Fränkischen Hof" in Baiersdorf ein. Dipl.-Geologe Friedrich Leitz aus Redwitz spricht zum Thema "Ton, Lehm, Letten, Keiber - früher scharf unterschiedene Begriffe in der volkstümlichen Terminologie". Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Alle Interessierten sind willkommen. An das Referat schließt sich die Mitgliederversammlung des CHW mit dem Tätigkeitsbericht des Vorstands an. red