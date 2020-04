CHW-Jahrbücher jetzt online verfügbar

Das Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) hat alle Vorträge und Führungen in den nächsten Wochen abgesagt. Um seinen Mitgliedern und allen übrigen Geschichtsfreunden in der Zeit des Daheimbleibens etwas zu bieten, hat der Geschichtsverein seine älteren, längst vergriffenen Jahrbücher digitalisiert und online gestellt. Unter www.chw-franken.de finden sich seit wenigen Tagen unter dem Menüpunkt "Publikationen" die Digitalisate der Bände 2 bis 7 von "Geschichte am Obermain". Auch wenn diese Veröffentlichungen rund 50 Jahre alt sind, haben doch viele Beiträge kaum an Aktualität verloren. Besondere Kostbarkeiten stellen etwa Essays des Lehrers und Schriftstellers Andreas Dück dar. Renommierte Historiker und Heimatforscher haben an den Bänden mitgewirkt, beispielsweise Hans Edelmann (Kulmbach) und Heinrich Meyer (Lichtenfels). Ferner bietet das CHW derzeit die noch lieferbaren Jahrbücher zu besonders vergünstigten Konditionen zum Kauf an. Näheres hierzu auf der Homepage unter "Termine". red