CHW-Führung rund um Wallersberg

Der Geschichtsverfein Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) lädt am heutigen Freitag um 18 Uhr zu einer Führung nach Wallersberg bei Weismain ein. Dipl.-Biologin Andrea Musiol aus Bad Staffelstein wird aus der Geschichte der Schafhaltung in der Region berichten und erläutern, wie die Weidewirtschaft die prägnanten Wacholderhänge entstehen ließ. Eine kurze Führung rund um die Wallersberger Kapelle St. Katharina schließt sich an. Treffpunkt ist am Wallersberger Sportplatz. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Alle Interessenten sind willkommen. red